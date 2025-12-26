Пороен дъжд препълни реки и наводни села в Пазарджишко

Продължил повече от денонощие интензивен дъжд създаде сериозни проблеми в Пазарджишко и доведе до наводнения в отделни населени места. Най-засегнато е село Гелеменово, където водата преля над дигата и навлезе в имоти. Властите уверяват, че към момента няма опасност за хората.

Частично бедствено положение в Гелеменово

Частично бедствено положение е обявено в Гелеменово със заповед на кмета на Община Пазарджик. Река Телки дере рязко е повишила нивото си в най-ниската точка на селото, в района на стадиона, където водата е преляла над дигата и е заляла околните терени.

Наводнени имоти и земеделски площи

В резултат на преливането са наводнени дворове и приземни етажи на няколко частни имота, в които по това време не е имало хора. Нанесени са материални щети, а водата е заляла и земеделски площи в близост до дерето. По информация на местните власти на този етап няма пряка опасност за жителите на селото.

Нощна битка с водата

Екипи на Напоителни системи са работили през цялата нощ по укрепването на дигата. След предприетите спешни мерки нивото на реката е започнало постепенно да се понижава, което е довело до успокояване на ситуацията.

Кметът: Ситуацията вече е спокойна

Кметът на Гелеменово Светлана Андреева заяви пред Нова телевизия, че към петък сутринта обстановката е под контрол. По думите ѝ нивото на реката драстично се е понижило, като са наводнени три къщи и един хотел. Предстои проверка и на три необитаеми имота, за които има съмнения, че също са засегнати от водата.

Общи усилия и критична точка при реките

Според Андреева ситуацията е овладяна благодарение на координираните действия на пожарната, „Гражданска защита“, „Планинско спасяване“ и доброволци, което е позволило щетите да останат минимални. Тя уточни, че хора не са били евакуирани, като са залети основно дворове, приземни етажи и изби. По думите ѝ проблемът не е в коритото на реката, а в крайната точка между стадиона и Елшишка река, където двете реки се събират и се получава своеобразна „тапа“, която изисква трайно решение.

Пътят под наблюдение, обстановката се нормализира

Имало е опасност от заливане на пътя между Пазарджик и село Бошуля, като през цялата нощ екипи на полицията са регулирали движението. Към тази сутрин обстановката в района постепенно се нормализира, а пътната инфраструктура остава проходима.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com