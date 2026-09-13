Заплахи спряха възстановяването на дигата при село Гелеменово
Министерството на земеделието подготвя сигнал до Прокуратурата
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Министерството на земеделието подготвя сигнал до Прокуратурата
Обявено е бедствено положение
Частично бедствено положение и борба с водата цяла нощ
Общо 16 незаконно пребиваващи в страната ни чужденци са задържани в района на пазарджишкото село Гелеменово. Това съобщиха от ОД на МВР-Пазарджик за "...