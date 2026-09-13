Задържаха над 10 незаконно пребиваващи в Пазарджишко

Общо 16 незаконно пребиваващи в страната ни чужденци са задържани в района на пазарджишкото село Гелеменово. Това съобщиха от ОД на МВР-Пазарджик за "...