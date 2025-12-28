Заплахи спряха възстановяването на дигата при село Гелеменово

По искане на кмета на село Гелеменово Светлана Андреева бе преустановена работата по възстановяването на скъсаната дига на Телки дере, извършвана от служители на Напоителни системи ЕАД – клон Тополница. След нейно настояване и след отправени заплахи, тежката техника, както и работещите на терен екипи, трябва да напуснат землището на селото, въпреки риска от ново заливане.

Заради възпрепятстването на дейностите Министерството на земеделието и храните предстои да подаде сигнал до Прокуратурата. В него ще бъде посочено, че държавното дружество е поставено в невъзможност да изпълни законоустановените си задължения и да извърши необходимия спешен ремонт на компрометираната дига.

До момента екипите на клон Тополница работеха денонощно на място, като непрекъснато следяха нивото на реката с цел предотвратяване на ново заливане на прилежащите терени. Спирането на дейностите идва на фона на вече извършените усилия за овладяване на ситуацията и засилва напрежението около сигурността в района.

