4 начина да удължим сладостта от отпуската. Ах!

Лятната почивка уж е създадена, за да избягаме от ежедневието. Само че понякога се връщаме от нея с 300 снимки, 17 нови ресторанта в списъка „трябваше да посетим“ и нужда от още една почивка.

Психологията обаче има няколко по-прости трика. Според изследванията не е задължително ваканцията да е дълга или екзотична, за да ни презареди. Важното е как прекарваме времето си и дали наистина успяваме да се откъснем от ежедневието.

1. Кратката почивка също върши чудеса

Логично е да мислим, че колкото повече дни сме далеч от работата и проблемите, толкова по-добре ще се чувстваме. Анализ на 13 проучвания обаче показва, че продължителността на ваканцията има сравнително малко значение за възстановяването.

Много по-важно е да създадем психологическа дистанция от ежедневието.

Това означава да не пренасяме офиса в хотела. Проверяването на служебните имейли и известията може да намали част от ползите от почивката. Затова специалистите препоръчват просто да изключим известията и да си позволим да не знаем какво се случва в работния чат поне за няколко дни.

2. Върнете се на мястото, което ви кара да се чувствате добре

Има места, към които човек развива особена емоционална връзка. Това се нарича „привързаност към мястото“.

Любимият плаж, град, парк или дори малко кафене може да ни накара моментално да се почувстваме по-спокойни, защото е свързано с приятни спомени и усещане за сигурност.

Затова няма нищо лошо в това да се връщаме отново и отново на едно и също място. Носталгията също може да има положителен ефект върху психическото ни състояние.

Ако пътуваме някъде за първи път, можем да потърсим места, които напомнят за това, което вече знаем, че ни действа успокояващо – например парк, ботаническа градина, море или тиха улица далеч от туристическата навалица.

3. Потърсете нещо, което ще ви накара да ахнете

Ваканцията е идеален момент да излезем от собствения си свят. Един от най-добрите начини е да потърсим преживяване, което предизвиква истинско усещане за възхита.

Психолозите смятат, че това усещане разширява фокуса на вниманието и може да ни измъкне от постоянното премисляне на проблемите.

Това може да е величествена планина, водопад, звездно небе или бурно море. Но не е задължително да сме сред природата. Впечатляваща архитектура, произведение на изкуството или гледка от голям град също могат да предизвикат същия ефект.

С други думи – намерете нещо, което ви кара да се почувствате малки по хубавия начин.

4. Спрете да търсите перфектната ваканция

Тук идва може би най-трудният съвет.

Психолозите разграничават два типа хора – „максимизатори“, които винаги търсят най-добрия възможен избор, и хора, които се задоволяват с нещо достатъчно добро.

Именно вторите често се оказват по-доволни.

Ако търсите часове наред най-добрия ресторант, най-красивия плаж, най-евтиния хотел и най-впечатляващата атракция, накрая може да останете с усещането, че сте пропуснали нещо още по-добро.

Проучване сред германски туристи показва, че хората, които прекалено много планират и се опитват да оптимизират всеки момент от пътуването, могат да останат по-малко удовлетворени от почивката си.

Понякога най-хубавият момент е именно този, който не е бил в програмата.

Истинската ваканция не е състезание по отметнати забележителности. Оставете малко място за случайността – именно там може да се появи най-хубавата част от пътуването, съветва BBC.