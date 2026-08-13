Азис се споразумя с дявола

Кралят на попфолка Азис провокира феновете си с мистериозен отговор в социалните мрежи, заявявайки, че никога не е крил слуховете за „сделка с дявола“. Изпълнителят отговори на въпроси за тайните на успеха си и тежката цена на славата, оставяйки последователите си да тълкуват дали думите му са метафора или шега.

"Защо направи сделка с дявола и криеш от всички?" - този провокативен въпрос получи Азис от свой последовател в социалните мрежи. Вместо да подмине питането или да отрече, кралят на попфолка отговори по начин, който остави още повече място за догадки.

"Никога не съм го крил! Изписано е в очите ми. Ако се загледаш малко по-дълго – вижда се!", написа Азис.

Искрено и лично

Изпълнителят не уточнява какво точно има предвид под „сделка с дявола“, а отговорът му очевидно е поднесен мистериозно и провокативно. Именно липсата на обяснение прави репликата още по-любопитна.

Азис отвори рубрика „Искрено и лично“, в която отговаря на разнообразни въпроси на феновете си. Друг последовател го попита дали непознати хора му пишат с молби за пари.