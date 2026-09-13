Енергийният вампир се крие в датата на раждане. Какво ви изтощава най-бързо
Нумерологията свързва определени дни от месеца с конкретни реакции, които могат да ви оставят без сили
Следете всички новини, анализи и коментари за Стрес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нумерологията свързва определени дни от месеца с конкретни реакции, които могат да ви оставят без сили
Здравеопазването и културата са най-засегнати
Когато нервите не издържат
Малки задачи, повече време навън и още една почивка в календара могат да направят връщането към работа по-поносимо
От шведската мярка до финландската издръжливост
Кратките пътувания, любимите места са част от тях
Много хора започват да избягват ситуации, които ги напрягат – социални контакти, определени места или събития
Специалистите препоръчват биостимулатор, който помага на растенията да преодолеят стреса
Международният младежки център и РЗИ - Стара Загора канят младежи, родители и граждани на среща с д-р Иван Добринов, посветена на емоционалното благоп...
Милите, не издържали стреса от изпитите
Самото разбиране намалява страха
Призоваха корабните компании да предоставят дистанционна подкрепа на морските вълци
Глобално проучване показва - 83% от стопаните усещат реална промяна
Проучване показва, че ежедневното напрежение става норма, а кратките паузи се превръщат в спасителен механизъм
Причината е подценяване на най-често срещания проблем
Резултатите са за Токио
Младежи идват при мен с идеята да “счупят модела”, който върви през поколения назад и да бъдат осъзнати родители за бъдещите си деца
Постоянният стрес влияе негативно на тялото
Чрез практикуването на такива техники човек може да преодолее преживяването, да постигне концентрация и дори да работи върху подобряването на психично...
Славата на този чудотворен минерал е толкова голяма, че само за няколко години около него се е изградила истинска бизнес империя