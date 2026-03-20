Стресът превзема младите: 85% търсят спасение в малки ритуали

85% от младите хора разчитат на малки ежедневни ритуали, за да се справят със стреса и да поддържат своето благосъстояние. Това показват данни от проучване на бранда Orbit, представено по повод Международния ден на щастието и Световния ден на оралното здраве.

Според изследването ежедневното напрежение се превръща в норма, а нуждата от кратки паузи и „рестарт“ става все по-осезаема. Най-засегнати са представителите на Gen Z и милениалите. Изследването е в партньорство с Deep Dive Research and Consulting.

Около 3 от 4 души изпитват т.нар. „микрострес“ всеки ден, най-често заради натрупване на задачи и напрежение в общуването. Според Orbit това води до търсене на лесни и достъпни начини за кратко откъсване от ежедневието.

Ритуалите като начин за баланс

Авторите на изследването посочват, че малките, повтарящи се действия - кратка пауза, разходка или време за себе си - се превръщат в естествен механизъм за възстановяване.

85% от младите определят тези моменти като изключително важни, което показва ясно изместване в нагласите към по-осъзнато управление на стреса.

От навик към част от ежедневието

От Orbit отбелязват, че част от тези ритуали включват и ежедневни навици като дъвченето на дъвка, което за част от хората се възприема като начин за кратка почивка и освежаване.

Практиката има дълга история - още преди около 7000 години в Северна Европа е използвана брезова смола за освежаване на дъха, а преди повече от век в САЩ се появяват първите дъвки с вкус на мента.

Акцент върху здравето и навиците

Дъвките без захар се препоръчват от Световната дентална федерация и редица стоматологични организации, тъй като стимулират слюноотделянето и подпомагат почистването на устната кухина.

От Mars, компанията зад бранда Orbit, подчертават, че малките ежедневни навици могат да играят ключова роля за по-добър баланс, концентрация и усещане за контрол в динамичното ежедневие.

На този фон темата за кратките ритуали излиза на преден план като част от по-широкото разбиране за здраве и благосъстояние в съвременния начин на живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com