Любимият на българите д-р Ненков шокира: Преживях сериозно събитие!

Бившият здравен министър Мирослав Ненков съобщи, че е преминал през сериозна хирургична интервенция, която сам определя като „значимо медицинско събитие“. В публикация във Фейсбук той разкри, че операцията е била успешна и вече се възстановява.

Новината предизвика мощен отзвук, тъй като идва лично от самия него. Ненков използва случая, за да отправи и важно предупреждение към обществото.

В емоционалния си пост той изрази благодарност към хирурга Георги Ганчев и неговия екип, които са извършили операцията. Благодари и на анестезиолога Гергана Иванова, както и на медицинския персонал от клиниката по хирургия към УБСАЛЕ „Академик Иван Пенчев“. По думите му намесата е преминала успешно и е било отстранено всичко необходимо.

Ненков използва личния си опит, за да подчертае значението на профилактиката. Той настоя, че грижата за здравето трябва да се основава на доказана медицинска практика, а не на алтернативни методи без научна стойност. В публикацията си отправи остър коментар срещу практики като „биорезонанси“ и „енергийни диагностики“.

„Грижата за собственото ни здраве е лична отговорност“, подчерта той, като призова хората да не подценяват редовните прегледи. Посланието му идва на фона на нарастващ интерес към алтернативни терапии и отказ от традиционната медицина.

