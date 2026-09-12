Нещо необичайно сполетя д-р Ненков. Той разкри подробности
Бившият министър на здравеопазването разказа за нея си в социалните мрежи
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Бившият министър на здравеопазването разказа за нея си в социалните мрежи
Бившият здравен министър благодари на лекарите и отправи силен призив за профилактика
Ако бях собственик на хотел, не бих допуснал това, каза лекарят
Моята гилдия има много голям проблем, призна именитият анестезиолог
28 часа няма реакция от общината
Накара всички да се превиват от смях
Мирослав Ненков разкри голям хаос с рецептите за антибиотици
По думите му никъде не се коментира какво е било нивото на хемоглобина в кръвта на момичето
Именитият лекар все още е безработен
Д-р Мирослав Ненков поднесе нова порция интересни коментари
Бившият здравен министър и анестезиолог Мирослав Ненков се оплака пред Дарик
Спешни медици в цялата страна обявиха "мълчалив, но оглушителен" протест
„Прогнозата ми, че по този случай ще бъдат наказани две секретарки и три санитарки"
Кризата се управлява политически, не експертно, каза бившият здравен министър
Да се махнат всички мерки, предлага Мирослав Ненков
Иска се от нас да спазваме дистанция, да си мием ръцете, а маските спират част от вирусите
Ако ти си мърльото Андрешко, то не обвинявай после Борисов и Мутафчийски, коментира бившият здравен министър
Мирослав Ненков говори по темата с проблемите с деца с онкохематологични заболявания
„Фалшивите, изкривени и недоразбрани новини могат да бъдат дори опасни, особено когато става въпрос за здравеопазване. За съжаление в здравния сектор...
„Дълбоко съжалявам, че проф. Петров си подаде оставката, но това е факт", заяви заместник-здравният министър д-р Мирослав Ненков. Той се появи в участ...