Коя семейна двойка ще води "Фермата"

Подготвят революционна промяна в наше популярни риалити.

Новият сезон на „Фермата“ по bTV се очертава като един от най-интересните до момента, а една от големите изненади идва още преди старта – водещите този път може да бъдат семейни двойки, пише "Блиц".

Продуцентите на риалити формата водят активни преговори с няколко популярни артистични семейства, които да застанат начело на предаването. Сред обсъжданите имена са Христо Пъдев и Цветина Петрова, Александър Сано и Нели Атанасова, Краси Радков и Станислава Ганчева, както и Владимир Зомбори с Весела Бабинова.

Любопитно предложение е и евентуалното участие на Александър Кадиев заедно с майка му – Катето Евро, което би внесло допълнителна доза емоция и колорит на екрана.

Идеята на екипа е новият сезон да бъде обединен около мотото „Кръвта вода не става“ – тема, която да се пренесе не само върху участниците, но и върху самите водещи. Така зрителите ще видят не просто водещи, а истински партньорства с лична история, химия и динамика.

