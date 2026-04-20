Какво мислел Тодор Колев за Иво Димчев - изненада

Иво Димчев направи опит за помирение с великия Тодор Колев. Това се случи на сцената на "Като две капки вода", където музикантът трябваше да изпълни емблематична песен на варненското софиянче от Шумен, предава petel.bg.

Когато от Бутонът на късмета му се падна "Как ще ги стигнем американците", Иво Димчев реагира първосигнално и отговори, че няма да я пее.

Тази вечер стана ясно откъде идва нежеланието му.

Той е бил студент на Тодор Колев, но работата между тях не е продължила дълго, защото Димчев е напуснал.

В крайна сметка обаче реши да използва изпълнението си като своеобразен опит да се помири с ментора си, макар и на сцената на "Капките".

След изпълнението внучката на Тодор Колев - Теодора, която беше в публиката, каза на Иво Димчев, че е слушала за него, тъй като дядо ѝ е разказвал за случая. Той също така ѝ е признал, че Димчев е бил от любимците му и изобщо не е искал да губи такъв талант.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com