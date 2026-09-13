Шокиращ обрат с внучката на Тодор Колев
Теди Гууд заминава за Великобритания
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Теди Гууд заминава за Великобритания
В "Като две капки вода" той изпълни песен на учителя си
Легендарният актьор е една от причините изпълнителят да напусне НАТФИЗ
Фестивалът в Шумен предлага квалитетно удоволствие от 26 до 30 юни
Второто издание на театралния фестивал с името на големия актьор започва на 26 юни
Това става по решение на Столичния общински съвет
След номинацията за "Грами", рокадата дойде
Актьорът отказва на поп примата да пътуват заедно на турне
Най-голямата грешка в живота ми, призна Теодора
96-годишната Недялка Данева разказа любопитни подробности
Днес щеше да стане на 84 г.
От две години Теди се опитва да прави кабаре в България
Поп примата направи блестящ концерт в родния град на Адама
Той беше голям артист, съумяваше да успява да преминава борбено през целия живот, сподели дъщерята на великия актьор
Жилището накара наследниците на големия актьор да се съдят 2 години
Александър се отказал от музиката и станал консултант
Никога не съм бил достатъчно глупав, за да се изживявям като оптимист, казваше големият актьор, който трябваше да навърши 80
В памет и в чест на Тодор Колев излезе ново издание на "Варненското софиянче от Шумен - Житие и страдание грешного Тодора" на Гергана Михайлова
Примата поднесе цветя пред паметника на Адама в Шумен
Ученичката на Азарян и Тодор Колев получи статуетки за драматург и актриса