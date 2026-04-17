Иво Димчев призна за Тодор Колев

Ексцентричният Иво Димчев ще трябва да се изправи пред едно от най-сериозните предизвикателства в "Като две капки вода", след като жребият му отреди да имитира Тодор Колев.

Димчев, който е учил в класа на Крикор Азарян, където Тодор Колев бе асистент, разкри в подкаста на предаването, че именно легендарният актьор е една от причините да напусне НАТФИЗ.

Той посочва, че по време на обучението си е отказвал да следва класическите принципи на Константин Станиславски, на които Колев е държал. Според преподавателя актьорът трябва да пресъздава текста директно и ясно, докато Димчев е търсел по-абстрактен и свободен подход към сценичното изразяване.

"Имах респект към Тодор Колев, но не можех да разбера защо актьор, който е толкова самобитен, ме кара да влизам в рамки", признава Иво Димчев.

"С текста ще правя, каквото си искам. Аз няма да играя театър, който илюстрира", коментира той и признава, че тогава много се е страхувал да не бъде "развален" като артист и да загуби собствената си самобитност.

Димчев си спомня думите на Тодор Колев към него: "Птичката веднъж каца на рамото." Но отговорът на Иво е бил: "Не искам тази птичка да ми каца на рамото."

След като разбра задачата си в предаването, първоначалната реакция на Димчев беше колебание относно участието му в следващия лайв. По-късно той потвърди, че ще продължи в шоуто и ще работи върху превъплъщението.

Димчев е категоричен, че Тодор Колев е сред най-трудните за имитация български артисти. Причината не е само в гласа или маниерите му. А в това, че той е бил толкова ярък, толкова различен и толкова разпознаваем, че всеки опит за превъплъщение неминуемо изглежда рискован.

