Различният милиардер! Строи невиждан кораб, променя науката (СНИМКИ)

В продължение на десетилетия най-богатите хора в света се съревноваваха да притежават по-големи яхти, по-бързи частни самолети, по-екстравагантни домове и напоследък дори ракети, построени за достигане до космоса и може би дори до Марс.

Гейб Нюъл изглежда играе различна игра. Милиардерът и съосновател на Valve , компанията, стояща зад Steam, гледа в обратната посока - не към звездите, а към най-дълбоките кътчета на океана. Чрез организацията за морски изследвания Inkfish, Нюъл подкрепя проект, който изглежда по-малко като луксозна покупка и по-скоро като плаващ научен кораб за лунна светлина, който може да се превърне в най-способния граждански кораб за дълбоководни изследвания, строен някога.

Тази амбиция стана официална, когато норвежкият корабостроител VARD подписа договор на стойност близо 700 милиона евро, или приблизително 815 милиона долара, за проектиране и изграждане на плавателния съд, известен като RV11000. Договорът е най-голямата поръчка за единичен плавателен съд в историята на VARD и най-голямата поръчка от този вид, получавана някога от норвежка корабостроителница, според NTB Kommunikasjon.

Планиран за доставка през първото тримесечие на 2030 г., плавателният съд ще бъде с дължина 162 метра или 531 фута и ширина 28 метра, което го прави значително по-голям и по-мощен от обявения по-рано изследователски кораб RV6000 на Inkfish.

Плаващ изследователски кампус, построен за най-дълбоките части на Земята

Най-лесният начин да разберете RV11000 е да спрете да мислите за него като за кораб. Той е по-близо до плаваща централа за океански изследвания. Проектиран от VARD в сътрудничество с Inkfish и подкрепен от италианския корабостроителен гигант Fincantieri, RV11000 се строи, за да работи на дълбочина до 11 000 метра.

Това го поставя в изключително рядката категория платформи, способни на пълна океанска дълбочина, което му дава възможност да поддържа мисии практически навсякъде в световните океани, включително най-дълбоките пади на Земята.

Профилът на мисията му е изключително широк. Корабът е проектиран за картографиране на морското дъно с висока резолюция, ултрадълбочинни операции по вземане на проби, разполагане и извличане на подводници, мисии с дистанционно управлявани апарати и научни кампании за вземане на проби. Вместо да се специализира в една единствена задача, RV11000 се опитва да комбинира няколко от най-модерните океанографски платформи в света в един корпус.

Списъкът с оборудване обяснява защо VARD го определя като най-способния кораб за дълбоководни изследвания в света. Корабът ще разполага с монтирана на кърмата А-образна рамка за изстрелване и изваждане на подводници, голям хангар, способен да побере две подводници, специален хангар за дистанционно управление (ROV), 12 000-метрова пневматична система, 40-метров сондажен съд за вземане на проби от седименти и система за повдигане с влакнести въжета с изумителен капацитет от 15 000 метра. Офшорен кран с активна компенсация на повдигането ще поддържа операции на дълбочина до 2500 метра.

Корабостроителницата Vard в Олесунд, Норвегия.

Самият кораб е проектиран като научен инструмент. Корпусът му е оптимизиран специално за картографиране на морското дъно, а четири активни стабилизатора и усъвършенствани системи за поддържане на позицията ще спомогнат за поддържане на прецизно позициониране по време на сложни операции, включващи дълги кабели, чувствителни сензори и подводници с екипаж.

Корабът, който разкрива по-големите амбиции на Inkfish

Една от най-забележителните характеристики на борда на RV11000 може изобщо да не се вижда. VARD казва, че корабът ще носи най-голямата батерийна инсталация, монтирана някога на кораб, което ще позволи до 12 часа безшумни научни операции. Тази възможност е от решаващо значение за намаляване на вибрациите и подводния шум по време на чувствителни картографски, сонарни и изследователски мисии.

Корабът се строи и по най-новите стандарти за киберсигурност с нотацията за киберсигурност на DNV, което е напомняне, че съвременните изследователски кораби функционират като силно свързани платформи, работещи със сложни цифрови системи, автономни превозни средства и огромни мрежи за научни данни.

Настаняването разказва друга важна история. RV11000 ще може да побере до 130 членове на екипажа и учени, почти двойно повече от RV6000. По-голямата част от персонала ще има единични каюти, докато лаборатории, работилници, офиси и специални съоръжения за обработка на данни ще превърнат плавателния съд в това, което на практика е плаващ изследователски кампус.

VARD дори разработва нова концепция за мостик, която интегрира функциите за изследване и безопасност, наред с традиционната навигация, превръщайки командния център в нещо по-близко до контрола на мисията.

В проекта има и необичаен човешки елемент. Интериорът набляга на висококачествени материали, високо качество на въздуха в помещенията, 100% вентилация със свеж въздух и жилищни пространства, фокусирани върху комфорта. Философията изглежда ясна. По-добрите условия на живот помагат на изследователите да се представят по-добре по време на дълги и взискателни експедиции.

RV11000 е само една част от по-голяма стратегия. Inkfish вече управлява изследователски кораби, включително RV Hydra и RV Dagon, докато RV6000 се очаква да се присъедини към флота през 2028 г. Заедно те формират разширяваща се мрежа за океански изследвания, предназначена да генерира и споделя отворени научни данни по целия свят.

Тази по-широка визия обяснява защо името на Нюъл продължава да се появява в дискусиите за напреднали морски технологии. Милиардерът тихомълком си е изградил репутация, че третира корабите като платформи за проучване, а не като символи на статус. Участието му в придобиването на холандския производител на яхти Oceanco предизвика недоумение в света на лукса. RV11000 предполага, че истинският му интерес може да се крие много по-дълбоко под повърхността. Когато корабът влезе в експлоатация в началото на 2030 г., той ще представлява не просто нов кораб, а една от най-амбициозните частни инвестиции, правени някога в океанската наука.

