Три зодии се къпят в пари. Късметът е по петите им

Юни 2026 година ще донесе изключителен планетарен късмет, спокойствие и финансово изобилие за представителите на три конкретни зодиакални знака. Позициите на Юпитер и Венера през първата половина на месеца ще осигурят просперитет, преди динамиката на събитията да се засили в края на периода и да подготви натовареното настъпване на юли.

Според прогнозата, влиянието на планетите ще донесе баланс и разширяване на възможностите, като всички знаци постепенно ще получат своя ред за планетарен късмет, но три от тях ще изживеят истински разцвет.

Пълен триумф и финансови успехи за Рака

За представителите на зодия Рак това ще бъде най-добрият месец от годината, тъй като планетата на изобилието Юпитер остава в техния знак до 30 юни. До 13 юни към нея се присъединява и Венера, което помага на Раците да изглеждат по най-добрия начин и да привличат околните за постигане на целите си. В средата на месеца Венера преминава в Лъв – втория дом за Рак, който управлява парите и самочувствието. На 30 юни Юпитер също навлиза в Лъв, обещавайки сериозно разширяване на финансите и нови възможности за печалба, а тъй като Лъв управлява и петия дом, предстоят вълнуващи моменти в любовния живот. Допълнително Меркурий навлиза в Рак на 1 юни и засилва комуникацията, а Слънцето ще изгрее в знака им на 21 юни, поставяйки началото на месеца на техните рождени дни.

Юпитер носи на Лъва късмет за следващите 12 години

Голямото събитие за Лъва се случва на 30 юни, когато щастливият Юпитер навлиза в неговия знак и ще остане там до юли 2027 г. Този транзит се случва веднъж на 12 години и е сигурен индикатор за по-голямо щастие, личен успех и надежда. Още от 13 юни Венера също влиза в Лъв, създавайки истинска магия и засилвайки магнетизма им пред околните. До 21 юни Слънцето в Близнаци ще преминава през техния единадесети дом на приятелството, осигурявайки натоварено социално време и важни контакти чрез работа в мрежа. На 28 юни в същия дом навлиза и Марс, който носи допълнително действие, но астролозите съветват Лъвовете да отделят време и за грижа за себе си.

Финансово изобилие и нови пътувания за Близнаците

Близнаците трябва да се възползват максимално от юни, тъй като Юпитер ще продължи транзита си през техния втори дом на парите до последния ден на месеца – явление, което също няма да се повтори в следващите 12 години. До 13 юни Юпитер ще бъде подкрепен от финансовата планета Венера, което прави момента идеален за искане на повишение на заплатата или за улавяне на нови доходоносни възможности. На 30 юни Юпитер преминава в Лъв и се премества в техния трети дом, управляващ комуникацията, ученето и кратките пътувания. Венера ще навлезе там още на 13 юни, събуждайки силно желание за социализация, пътешествия и дълбоко общуване, което ще накара Близнаците да се чувстват прекрасно.

