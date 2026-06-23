Шокиращ обрат с внучката на Тодор Колев

Внучката на легендарния български актьор Тодор Колев е напът да взриви арт средите у нас с напълно неочакван и изненадващ завой в кариерата си. Теди Гууд реши да провокира публиката, като влезе в мащабно чалга кабаре, където емблематични попфолк парчета от златните години на жанра ще оживеят по напълно невиждан начин. Веднага след края на това необичайно шоу обаче, тя ще събере куфарите си и ще напусне страната завинаги.

Бурлеска, комедия и драг кралици с аромат на 90-те

Грандиозният спектакъл е насрочен за 26 юни в популярния столичен клуб Boom Cabaret Sofia. Програмата обещава да пречупи чалга класиките през призмата на театъра, бурлеската, комедията и зрелищните драг изпълнения. Зрителите ще имат възможност да чуят легендарни ретро хитове като „Луда по тебе“ на Камелия и „Сто патрона“ на Ивана, поднесени в провокативен арт формат. В шоуто ще се включат и известните драг артисти Малина Янк и Африка Бенедикшън, които подготвят хапливи пародии и комедийни скечове.

Бягство към Острова заради хаоса в София

„Чалгата ме изгони от страната два пъти“, споделя с насмешка самата Теди Гууд, но зад думите ѝ прозира сериозно разочарование от родната действителност. Изпълнителката признава, че още следващия месец се мести окончателно да живее във Великобритания заедно със своето семейство.

Основният мотив за крайната стъпка се оказва бъдещето на нейното дете и абсурдната образователна система у нас. По думите ѝ, се оказало истинска мисия невъзможна да се намери свободно място за записване в училище, и то в самия център на София.

Пробивът

Теди Гууд е категорична, че в България артистите в нейния жанр бързо стигат тавана и няма накъде повече да се развиват. Тя не си прави илюзии, че чуждите големи зали ще се отворят веднага за нея, но вярва, че това е единственият правилен път напред. Въпреки емиграцията обаче, внучката на Тодор Колев обещава да поддържа жива връзката си с родината и възнамерява всеки месец да се прибира у нас за участия в собственото си кабаре.

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