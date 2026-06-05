Убиха актьор от "Топ Гън"

Американският актьор Джеймс Хенди почина на 81-годишна възраст, след като е бил намушкан с нож в дома си в Лос Анджелис, съобщи "Асошиейтед прес", позовавайки се на местните правоохранителни органи. За нападението е задържан 44-годишния Майкъл Гледхил - син на приятелката на актьора, който живеел в същия дом, заедно с майка си. Срещу него е повдигнато обвинение за убийство, предава NOVA.

По данни на полицията служители са били изпратени на адреса в сряда сутринта след подаден сигнал на телефон 911. При пристигането си те открили Хенди в двора на къщата в безсъзнание с прободна рана в гърдите. Актьорът бил откаран в болница, където по-късно починал.

'Top Gun: Maverick' actor James Handy murdered by girlfriend's son, chilling 911 call https://t.co/3RHbrvRwxa pic.twitter.com/09INknH99P — New York Post (@nypost) June 5, 2026

Заподозреният е арестуван на място. Определена му е гаранция от 2 милиона долара. Джеймс Хенди има дългогодишна кариера в киното и телевизията. Сред по-известните му роли са тази на унищожител на вредители във филма „Джуманджи“ от 1995 г. и на бармана Джими в „Топ Гън: Маверик“ от 2022 г., припомня "Асошиейтед прес".

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