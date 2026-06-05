Милошев бие тревога! Скандал в НДК

Министърът на културата Евтим Милошев представи информация за състоянието на Министерството на културата на брифинг в галерия „Средец“ на МК в София. Той изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съвета на директорите на дружеството, което го управлява.

„Ако не кажа това, което заварвам, утре вие, уважаеми представители на медиите, ще ме питате по тези въпроси“, заяви Милошев.

Той подчерта, че целта му е да представи фактите, без да влиза в ролята на разследващ или правораздавателен орган.

„Ангажирах се лично аз в сферата на културата да има прозрачност, да споделям и да казвам нещата такива, каквито са. Смятам, че това е верният и честен път“, каза министърът.

Милошев съобщи, че на 11 май е издал заповед до всички второстепенни разпоредители и търговски дружества към Министерството на културата да предоставят финансова и друга информация, за да бъде направена цялостна оценка на състоянието им.

По думите му внимание е привлякъл отговорът от Националния дворец на културата. В него се посочва, че дружеството не е разпоредител с бюджетни средства, не получава държавно финансиране и самостоятелно поема финансовия риск от дейността си.

Той посочи, че дружеството е на загуба от 95 милиона лева – близо 49 милиона евро. „НДК има структурен финансов проблем, текуща загуба, натрупана през годините и намаляваща капиталовата база. Тези загуби обезценяват активите на дружеството – самият сграден фонд на НДК”, обясни министърът.

Спрямо 2025 година, загубата през 2025 година се е увеличила с 502%. По отношение на търговските вземания Милошев каза, че няма подобрение в събираемостта им, направена е обезценка на близо 1 милион евро – „т.е. описани са като несъбираеми”.

„В отговора на изпълнителния директор г-жа Татарова има едно изречение, което ми направи силно впечатление: „ Националния дворец на културата е изцяло на собствена издръжка. Не използва държавни средства. Държавата не отговаря за задълженията на дружеството“, каза министърът.

Милошев попита как така това дружество изведнъж е започнало да се управлява само от съвета на директорите. "Дори няма двустепенна система за управление. Според мен такъв обект с такъв национален интерес би следвало да има и надзор. Всичко щеше да бъде ненужно да го дискутираме, ако дружеството беше в добро състояние", заяви той.

Министърът обяви, че изпълнителният директор на НДК Адриан Татарова е получавала заплата от близо 13 680 евро. "Наистина ли е нормално това? Ако законът го позволява да вземем мерки и да променим правната рамка", заяви той.

Всички членове в съвета получават ваучери за храна за 102,29 евро. "Защо са им тези 102 евро? Ние само преди дни се вълнувахме за тези 2 евро за пенсионерите и си дадохме сметка какво означават за човек, който си разпределя центовете", каза той.

Министърът на културата попита как управителите на съвета как така те носят отговорност за нещо, което е държавна собственост и представлява национален символ. "Не искам да влизам в личностно разсъждение и да ви споделям вътрешен диалог", заяви Милошев и допълни, че няма да допусне министърът на културата да се държи като разследващ или правораздавателен орган.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com