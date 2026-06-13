Милошев бие тревога! Огромен скандал в НДК
Министърът на културата дава брифинг
Следете всички новини, анализи и коментари за Министерството На Културата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министърът на културата дава брифинг
Показани бяха 13 голямоформатни плаката от поредицата
Кирил Вълчев припомни, че БТА предоставя безвъзмездно шрифта на всички публични институции,
Експертизата на този проект не беше чута, каза още тя
Сред акцентите за финансиране са проектите на държавни и общински културни организации
След приемането на решението от Общинския съвет на Казанлък ще бъдат предприети необходимите административни стъпки
Изложбата “Post Mortem” включва 12 скулптури и 49 картини
Обектът бе разгледан за втори път на заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности
Министерството на културата обяви наградите си за 24 май, церемонията се отлага за есента
Оперите, филхармониите и читалищата също излизат в принудителен отпуск като театрите и кината