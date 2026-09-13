Изненада! Звездни двойки поемат "Фермата"?
Спрягат се имената на две съпружески двойки за водещи на хитовото риалити
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Спрягат се имената на две съпружески двойки за водещи на хитовото риалити
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Кои са новите лица в телевизията
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Легендарният тандем вече няма общо с риалити формата