Цънцарова втрещи зрителите. Как се появи в ефир

Водещата на bTV Мария Цънцарова се появи на екран с… мустаци. И не, това не бе поради това, че скоро не е посещавала козметик и се е занемарила, а заради празника Хелоуин.

Цънцарова имаше изрисувани мустачки на бузите и така реши да се „маскира“ за Хелоуин. Тя води в този вид за кратко и малко след 7 часа призна, че отива в гримьорната, за да помоли гримьорите да й махнат мускаците.

Интересно е, че за разлика от bTV, то в ефира на NOVA водещите Мирослава Иванова и Виктор Николаев не се бяха дегизирали.

