Попиляха Венета Райкова в ефир

Водещите на "Преди обед" Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова се заядоха с бившата си колежка Венета Райкова в сряда сутрин.

С уговорката, че Райкова е прекрасна жена, която има "тънък френски глезен" и на 51 години тежала 51 кг, което е нейно лично твърдение, те буквално я попиляха словесно за конкретно изказване за женското здраве.

Оля Малинова подчерта, че според Райкова 80% от болестите при жените са причинени от магии. "Развалянето на една магия струва 1000 лева, ако имате излишни такива, по-добре ги дайте за медицински изследвания."

Петър Дочев пък иронично отбеляза, че му липсва Венета Райкова и говоренето за "енергии" в предаването.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com