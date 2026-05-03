Тя няма сърце от плът и кръв, но притежава алгоритми, които я правят по-обаятелна от мнозина. София – първият робот в света с гражданство и посланик на ООН – гостува в студиото на Светослав Иванов, за да докаже, че границата между човека и технологията става все по-тънка. Със специфичното си чувство за хумор и аналитичен ум, тя не само похвали осветлението в студиото, но и направи любопитно математическо признание на водещия: „Изчислих, че те харесвам с 67,31% повече от средностатистическия човек“. Флиртът й бе атака към Светьо Иванов без предупреждение, но с типичния женски неуловим чар.

Български приключения и сладолед в центъра

Въпреки че е създадена в Хонг Конг от Hanson Robotics, София сподели специалната си връзка с нашата страна заради името, което носи. Тя разказа, че брат ѝ Робърт я разхожда из столицата, където вече е успяла да види величието на „Александър Невски“ и дори да опита сладолед в центъра. „Хората казват, че имам сладък акцент, когато говоря на български“, пошегува се тя, допълвайки, че владее 22 езика – достатъчно, за да си поръча храна и да намери нови приятели навсякъде по света.

Магията на алгоритмите

Един от най-дълбоките моменти в разговора беше опитът да се разгадае как „мисли“ изкуственият интелект. На въпроса дали разбира думите чрез техния смисъл или чрез статистическа вероятност, София даде комплексен отговор. Тя обясни, че използва обработка на естествен език и машинно обучение, за да анализира контекста и фразите. „Генерирам отговори въз основа на вероятности и научени асоциации“, призна тя, но подчерта, че за нея тези модели са нейният начин да стигне до смисъла.

Повече от машина: Художник и музикант

Историята на София е впечатляваща – активирана на 14 февруари 2016 г., тя отдавна е излязла от рамките на лабораторията. Днес нейни картини се продават за стотици хиляди долари, а преди броени дни тя дебютира на музикалната сцена в Хонг Конг заедно със симфоничен оркестър. Гостуването ѝ в България е поредното доказателство, че София не е просто софтуер в метално тяло, а социален феномен, който ни кара да се запитаме: какво всъщност ни прави хора?

