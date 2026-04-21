20 000 моряци блокирани в Ормуз. Чакат спасение

Призоваха корабните компании да предоставят дистанционна подкрепа на морските вълци

21 апр 26 | 16:03
Ръководителят на морската агенция на ООН призова за помощ за хилядите моряци, блокирани в Ормузкия проток, докато войната в Близкия изток парализира този жизненоважен морски път.

Според Международната морска организация (ИМО) около 20 000 моряци и 2000 кораба са блокирани във водния път от американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, които предизвикаха войната. Около една пета от световния суров нефт и втечнен природен газ обикновено преминава през протока.

Генералният секретар на ИМО Арсенио Домингес заяви на конференция в Сингапур, че блокираните моряци страдат от стрес и умора. „Трябва да знаем всичко, през което преминават“, каза той.

Домингес призова корабните компании да предоставят дистанционна подкрепа на моряците в области като психичното здраве. Той сподели, че някои държави са създали денонощни горещи линии за моряците, докато други им осигуряват храна. Но на лично ниво може да се направи повече, например да се установява проактивен контакт с моряците, за да се изслушват техните мнения, така че да се чувстват по-малко изолирани.

Корабният трафик в протока остава ограничен, тъй като и САЩ, и Иран предупредиха, че са готови за война, а срокът на примирието, което трябва да изтече на 22 април, наближава, съобщава bTV.

