„Здравето отблизо“ поставя във фокус психичното здраве на младите хора в Стара Загора

Темата за психичното здраве все по-често заема важно място в обществения разговор, особено когато става дума за младите хора, техния емоционален свят, стреса, тревожността и предизвикателствата на съвременното ежедневие. Именно на тази тема е посветена следващата среща от инициативата „Здравето отблизо“, организирана от Международния младежки център – Стара Загора и Регионална здравна инспекция – Стара Загора.

Събитието ще се проведе на 26 юни 2026 г. от 18.30 часа и ще събере млади хора, специалисти и граждани в един открит и честен разговор за психичното здраве, емоционалното благополучие и необходимостта да говорим свободно за трудностите, пред които се изправяме.

Гост на срещата ще бъде д-р Иван Добринов, който ще разговаря с участниците по теми, свързани със справянето със стреса, емоционалната устойчивост, подкрепата между хората и грижата за психичното здраве в динамичната среда, в която живеят младите днес. Форматът на инициативата дава възможност на участниците не само да чуят мнението на специалист, но и да зададат своите въпроси в спокойна и подкрепяща среда. До деня на събитието всеки желаещ може анонимно да изпрати въпрос, свързан с психичното здраве, а част от тях ще получат отговор по време на срещата.

Организаторите подчертават, че подобни срещи са важна стъпка към изграждането на по-отворена и подкрепяща среда за младите хора в Стара Загора - среда, в която темите за психичното здраве не остават премълчани, а се обсъждат с доверие, разбиране и професионална подкрепа.

С инициативата Международният младежки център и РЗИ - Стара Загора продължават съвместната си работа в посока превенция, информираност и насърчаване на активния диалог по теми, свързани със здравето и качеството на живот на младите хора в общността.

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