Първи побратимен град в Испания за Казанлък

Община Казанлък ще има първи побратимен град в Кралство Испания. Общинският съвет даде съгласие за подписването на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Казанлък и испанския град Хатива, с който официално се поставя началото на партньорските отношения между двете общини.



За намерението за побратимяване Община Казанлък информира още през 2025 г., когато по време на официалното посещение на делегация, водена от кмета Галина Стоянова, в Хатива беше подписана съвместна декларация за бъдещо сътрудничество.



Последва визита на испанска делегация в Казанлък по време на Празника на розата през 2026 г. и онлайн среща между ръководствата на двата града, на която беше обсъден проектът на меморандума.



Хатива е исторически и културен център в област Валенсия, а в региона живее многобройна българска общност.



Партньорството ще даде възможност за съвместни инициативи в областта на културата, образованието, туризма, спорта, икономиката и европейските проекти, както и за обмен на добри практики между двете общини.



С това решение Казанлък разширява международната си мрежа от партньорства и поставя основите на първото си официално побратимяване с град от Кралство Испания.



