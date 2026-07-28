Регионални

ВиК – Стара Загора призова жителите на община Казанлък да пестят питейната вода

В писмо до Обшина Казанлък от дружеството посочват, че с общи усилия може да се помогне за опазване на водните ресурси

ВиК – Стара Загора призова жителите на община Казанлък да пестят питейната вода
28 юли 26 | 18:17
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„ВиК“ ЕООД – Стара Загора призовава жителите на община Казанлък да използват питейната вода разумно и само за питейно-битови нужди.

Апелът е да се избягва използването на питейна вода за поливане на зелени площи и градини, миене на автомобили, дворове и улици, както и за други дейности, несвързани с битовите нужди.

В писмо до Обшина Казанлък от дружеството посочват, че с общи усилия може да се помогне за опазване на водните ресурси и да се предотврати въвеждането на режимно водоснабдяване.

Община Казанлък благодари на всички граждани за проявената отговорност и съдействие!

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