ВиК – Стара Загора призова жителите на община Казанлък да пестят питейната вода

„ВиК“ ЕООД – Стара Загора призовава жителите на община Казанлък да използват питейната вода разумно и само за питейно-битови нужди.



Апелът е да се избягва използването на питейна вода за поливане на зелени площи и градини, миене на автомобили, дворове и улици, както и за други дейности, несвързани с битовите нужди.



В писмо до Обшина Казанлък от дружеството посочват, че с общи усилия може да се помогне за опазване на водните ресурси и да се предотврати въвеждането на режимно водоснабдяване.



Община Казанлък благодари на всички граждани за проявената отговорност и съдействие!