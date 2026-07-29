Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски с джаз концерт в Къща музей „Гео Милев“

На 18 август 2026 г. от 19.30 ч. дворът на Къща музей „Гео Милев“ ще посрещне почитателите на качествената музика с концерта „Дългите сенки на август“ на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски.

Концертната програма събира авторски произведения и нови интерпретации на емблематични песни от световната музикална класика на XX век. В камерния формат за глас и пиано ще прозвучат творби на английски, португалски, френски и испански език, с аранжименти на Мирослав Турийски.

„Дългите сенки на август“ е естествено продължение на дългогодишното творческо партньорство между двамата музиканти. След трите си съвместни албума – „My Cinema“, „Теменужена“ и „Beyond Jazz“, те създават и едноименната песен по текст на поетесата Ина Иванова, която дава името на концертния проект.

Освен музикалните изпълнения, вечерта ще предложи и среща с историите зад песните. С присъщите си ерудиция и артистичност Мирослава Кацарова ще поведе публиката през различни музикални епохи и култури, превръщайки концерта в истинско пътешествие във времето и пространството.