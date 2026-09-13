Традиционната китайска медицина среща старозагорци в здравна лекция на НЧ „Родина-1860“
Срещата ще се проведе на 18 август 2026 г.
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Срещата ще се проведе на 18 август 2026 г.
Входът за събитието е свободен
Началото на всички концерти е от 20.00 часа. Входът е свободен
Всички концерти са с вход свободен
Събитието ще се проведе на 23 юни в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Входът е свободен
Актьорът си търси гадже
Защитникът и "сините" разтрогнаха по взаимно съгласие
София. Националният исторически музей (НИМ) обяви, че няма да има входни такси днес, утре и на 30 декември в чест на празниците. Богатата експозиция...
София. „Свободен човек съм, никога няма да се върна в Бразилия". Това каза пред журналисти Гълъбин Боевски, който се прибра в своето жилище в столицат...
„Свободен" е химн на кампанията „Не посягай на децата"