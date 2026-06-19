„Махарадж трио“ гостува в Стара Загора с концерт и среща, посветени на традиционната индийска музика

Виртуозното музикално трио „Махарадж“ ще гостува в Стара Загора с обучителен семинар и концерт, посветени на богатите традиции на индийската класическа музика. Събитието ще се проведе на 23 юни в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Всички прояви на триото в България се провеждат при вход свободен, благодарение на подкрепата на Индийски съвет за културни отношения (ICCR).

От 15.00 ч. посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с традициите на индийската класическа музика чрез специален семинар на тема „Индийска класическа музика – рага, сарод, ситар, табла“. Публиката ще научи повече за музикалния стил рага и за характерните индийски инструменти сарод, ситар и табла, които са сред най-разпознаваемите символи на музикалната култура на Индия.

От 18.00 ч. ще започне концертът на триото, което ще представи автентично звучене и виртуозни изпълнения, вдъхновени от вековните традиции на индийската музика.

Триото вече гостува в България през септември 2025 г. с концерти в София, Пловдив и други градове. След изключително топлия прием и силния интерес от страна на публиката, както и поради желанието за нови срещи с тяхната музика, със съдействието на Посолство на Република Индия в България, Индийски съвет за културни отношения и Индологическа фондация „Изток–Запад“, музикантите приеха поканата да се завърнат в страната ни след турнето си в Западна Европа през май и юни тази година.

Световноизвестното Трио Махарадж e от свещения град Варанаси, хилядолетен духовен и културен център в Индия. Пандит Викаш Махарадж – известен и уважаван виртуоз на сарод и неговите синове Прабхаш Махарадж – табла и Абхишек Махарадж – ситар, са представители на почут род, който в продължение на 500 години пази и развива традициите на индийската класическа музика и традиционния инструментариум. Със своите емоционални изпълнения, сложни импровизации и несравнима виртуозност, триото неизменно пленява публиката. Тяхната музика, извлечена от свещените ведически текстове, служи като дълбоко свидетелство за богатото музикално наследство на Индия. Изявите им по света са също толкова впечатляващи, колкото и тяхното майсторство. Признати от Индийския съвет за културни отношения (ICCR) за културни посланици, музикантите от Трио Махарадж са свирили на престижни концертни и фестивални сцени в десетки страни на Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

Център на триото е Пандит Викаш Махарадж – учител в традицията, маестро на класическия струнен инструмент сарод, получил високо признание както в Индия, така и на световнитe сцени. През своята блестящата кариера той е изнесъл над 7000 концерта по целия свят, участвал е в значими международни прояви.

Споделял е сцената с музиканти от ранга на Хърби Хенкок, Питър Гейбриъл, Джон Маклафлин, Рави Шанкар, Джордж Харисън, Анушка Шанкар и редица други известни имена. Неговата музика е звучала в емблематични културни и духовни пространства, сред които Кьолнската катедрала и Берлинската филхармония, Виенската филхармония, WOMAD Taranaki (Нова Зеландия), Джаз фестивала в Сан Франциско и много други. Той е първият индийски изпълнител на сарод, който свири в Нобеловия център за мир в Осло през 1989 г. а през 2008 г. концертира в парламента на Нова Зеландия.

Пандит Викаш Махарадж е бил гост-професор в редица престижни образователни институции по света, включително в Бъркли Мюзик Колидж (Berkeley Music College) и Сан Диего Сити Колидж (San Diego City College) в САЩ, Музикалната академия Бах (Bach Music Academy) в Германия, Университета в Окланд в Нова Зеландия и др.

За себе си Пандит Викаш Махарадж признава: „За мен музиката не е само изкуство, тя е средство за осъществяване на живота. Когато пръстите се плъзнат по сарода, тогава умът преминава в покой, а душата се слива ведно със себеосъзнаването.

Времето, прекарано в хармонията на музиката, никога не е минало напразно… Точно това време дава равновесие, вътрешен мир и нова енергия за живот.

Рагите – казва той – не са само мелодии, те са емоции, които освобождават – почувствай, понеси се, слей се ведно.“



Прабхаш Махарадж допълва: „Във всеки бийт има история, във всеки ритъм има душа – вечна, неограничена, божествена.“, а Абхишек Махарадж обобщава: „Музиката е мост между видимото и невидимото – отвъд звука, отвъд времето.“

В рамките на българското си турне „Махарадж трио“ ще изнесе концерти и семинари в София, Пловдив и Бургас.

Събитието в Стара Загора обещава да бъде уникална среща с магията на индийската музика - преживяване, което съчетава знание, традиция и изкуство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com