„Махарадж трио“ гостува в Стара Загора с концерт и среща, посветени на традиционната индийска музика
Събитието ще се проведе на 23 юни в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Входът е свободен
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Събитието ще се проведе на 23 юни в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Входът е свободен
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