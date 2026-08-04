Празникът на картофа събира жители и гости в старозагорското село Калояновец

Кметството на село Калояновец и Народно читалище „Възраждане – 1927“ канят жители и гости на традиционния Празник на картофа. Събитието ще се проведе на 22 август 2026 г. (събота) от 18.30 ч. на площада в селото.

В програмата са включени изложби и конкурси, сред които:

· „Кулинарни специалитети от картофи“;

· „Детска картофена фантазия“;

· Kонкурс за „Най-голям картоф“. Организаторите приканват участниците да донесат най-едрите картофи, с които да се включат в надпреварата.

За доброто настроение на присъстващите ще се погрижи формация „Казанлъшко настроение“.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на общината да се присъединят към празника и заедно да се насладят на вкусни картофени специалитети, добро настроение и приятни емоции.