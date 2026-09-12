Празникът на картофа събира жители и гости в старозагорското село Калояновец
Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора
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Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора
Съдът пусна от ареста осъдения за катастрофата в Калояновец, съобщава Нова телевизия. Докато обжалва присъдата си, Христо Тиляшев има забрана единстве...
8 години и 6 месеца затвор получи машинистът Христо Тиляшев за тежкия жп инцидент на гара Калояновец преди 2 години. Присъдата бе произнесена от Старо...
Година и половина по-късно стартира делото за катастрофата на бърз влак край Калояновец през юли 2014 година. След два фалстарта и сгрешено обвинение...
ТИР е катастрофирал на автомагистрала „Тракия" тази нощ, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Временно е ограничено движението в аварийната и...
Само ниският жп трафик ни пази от повече ужасни катастрофи Калояновец. Тежката жп катастрофа от 12 юли трябва вече да се е превърнала в обеца за ръко...
Слънцето заслепило Христо Теляшев, който не видял светофара и не намалил скоростта Стара Загора. Превишена скорост е причина бързият влак София - Вар...
Стара Загора. Истински кошмар преживяха пътниците в бързия влак София-Бургас/Варна, които дерайлира пред старозагорската жп гара "Калояновец" в събота...
Стара Загора. Движението няма да бъде пуснато скоро, тъй като вагоните са напреки на линията. Поне три има такива, има други полегнали. Ще имаме доста...