Отбелязаха Празника на гората в село Стакевци

Жители и гости на село Стакевци се събраха, за да отпразнуват заедно Празника на гората и Стакевския балкан. Съборът води началото си още от 1989 г. и през годините се е утвърдил като една от най-обичаните традиции в района.

Гости на празника бяха Боян Минков – кмет на Община Белоградчик, Женя Живова – заместник-кмет „Приходи и финанси“, Негово Високопреподобие архимандрит Йоаким – протосингел на Видинска митрополия, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил – Архиерейски наместник на Белоградчишката духовна околия, Любен Иванов – народен представител в 52-рото Народно събрание, Деян Кръстич – председател на Турлашко дружество в Сърбия, Георги Антов – горски служител към Община Белоградчик, както и Емил Цанков.

Тържеството започна с празничен водосвет, отслужен от Негово Високопреподобие архимандрит Йоаким и Негово Високоблагоговейство отец Рафаил.

Кметът на община Белоградчик Боян Минков също отправи поздрав към всички присъстващи. В словото си той подчерта значението на празника и опазването на традициите: „За нашето село този празник е изключително важен. За нас като ръководство на Община Белоградчик той също е изключително важен, защото спазването и цененето на традициите е в основата на всичко, което трябва да пазим и съхраняваме. Днес е Празникът на гората и смея да твърдя, че гората е в основата на всичко. Знаете, че водата за половината община идва от нашия балкан, който ние толкова ревностно пазим. Откакто спечелихме изборите, както обещахме, никой не е видял тук камиони с дърва.“

Любен Иванов – народен представител в 52-рото Народно събрание, също поздрави присъстващите: „За мен е изключително удоволствие да бъда днес сред вас на този празник. Много съм въодушевен, че днес, в сърцето на Западна Стара планина, виждам как българските традиции се съхраняват и се предават на младото поколение. Моите усилия в защита на горите продължават вече три години и половина. Благодарение на тях правителството успя да закупи десет системи за гасене на пожари в горски територии от самолети.“

В празничната програма взеха участие певческа група „Пей сърце“ към Пенсионерски клуб „Мадона“ – гр. Белоградчик, която изпълни тематични песни, посветени на гората. Към тях се присъединиха вокална група „Чаровни години“ към НЧ „Развитие – 1893 г.“ – Белоградчик и Фолклорна група „Родни звуци“ към НЧ „Развитие – 1896“ – с. Салаш. След тях пред публиката се изявиха още множество танцови и певчески състави, които допринесоха за доброто настроение на присъстващите.

Празничната атмосфера ще продължи до късните часове с богата музикална програма и много настроение.