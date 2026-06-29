„Горещ пясък“ с поредица от летни концерти на емблематични сцени в Бургас

Любимата на бургазлии група „Горещ пясък“ отново превръща лятото в музикален празник с поредица от концерти на открито и в културните пространства на Бургас.
През летните месеци концертите ще се провеждат на различни локации в града, което дава възможност както на жителите, така и на гостите на Бургас да се докоснат до музиката на групата в приятната атмосфера на морския парк и културните пространства.
Всички концерти са с вход свободен.
Юли
6 – Културен център "Морско казино" - 18:00 часа
8 –Експозиционен център "Флора" - 18:00 часа
13 – КД НХК - 17:30 часа
Август
1 – Летен театър Бургас и морето
10 –Експозиционен център "Флора" - 18:00 часа
12 - КД НХК - 18:00 часа
17 – Експозиционен център "Флора" -18:00 часа
19 – Културен център "Морско казино" - 18:00 часа
24 – Експозиционен център "Флора" - 18:00 часа
26 – Културен център "Морско казино" - 18:00 часа
31 – КД НХК - 17:30 часа
Летните концерти на „Горещ пясък“ вече са утвърдена традиция в културния календар на Бургас. Те събират хора от различни поколения, които споделят любовта към качествената българска музика и живите изпълнения. Съчетанието между морската атмосфера, свободния достъп и богатия репертоар превръща всяка концертна вечер в приятно преживяване под открито небе.
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