„Горещ пясък“ с поредица от летни концерти на емблематични сцени в Бургас

Любимата на бургазлии група „Горещ пясък“ отново превръща лятото в музикален празник с поредица от концерти на открито и в културните пространства на Бургас.

През летните месеци концертите ще се провеждат на различни локации в града, което дава възможност както на жителите, така и на гостите на Бургас да се докоснат до музиката на групата в приятната атмосфера на морския парк и културните пространства.

Всички концерти са с вход свободен.

Юли

6 – Културен център "Морско казино" - 18:00 часа

8 –Експозиционен център "Флора" - 18:00 часа

13 – КД НХК - 17:30 часа

Август

1 – Летен театър Бургас и морето

10 –Експозиционен център "Флора" - 18:00 часа

12 - КД НХК - 18:00 часа

17 – Експозиционен център "Флора" -18:00 часа

19 – Културен център "Морско казино" - 18:00 часа

24 – Експозиционен център "Флора" - 18:00 часа

26 – Културен център "Морско казино" - 18:00 часа

31 – КД НХК - 17:30 часа

Летните концерти на „Горещ пясък“ вече са утвърдена традиция в културния календар на Бургас. Те събират хора от различни поколения, които споделят любовта към качествената българска музика и живите изпълнения. Съчетанието между морската атмосфера, свободния достъп и богатия репертоар превръща всяка концертна вечер в приятно преживяване под открито небе.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com