Бюджет 2026: Повече средства за инфраструктура и подкрепа за хората в Община Казанлък

Повече средства за инфраструктура, благоустройство, социална подкрепа, здравеопазване, образование, култура и спорт предвижда проектът за бюджет на Община Казанлък за 2026 година. Общата му рамка е 73 646 769 евро, като основната цел е устойчивото развитие на общината и подобряването на средата и качеството на живот във всички населени места.



Проектът за бюджет на Община Казанлък за 2026 г. поставя във фокуса инвестициите с пряк ефект върху хората-обновяване на улици и обществени пространства, развитие на ВиК инфраструктурата, нови и ремонтирани детски площадки, подкрепа за децата и семействата, социалните услуги, здравеопазването, образованието, културата и спорта.



Финансовата рамка е разработена при отчитане на изпълнението на бюджетите през предходните години и на актуалните параметри на държавния бюджет. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет достигат 50 229 448 евро, което е с над 3,5 млн. евро повече спрямо 2025 г.



Сред водещите приоритети през 2026 г. остава подобряването на инфраструктурата. Увеличените местни приходи и по-високите субсидии от централния бюджет позволяват повече средства да бъдат насочени към асфалтиране и ремонт на улици в Казанлък и населените места, както и към ремонт, обновяване и изграждане на детски площадки.



Инвестициите са насочени към по-добра техническа инфраструктура, благоустроени обществени пространства и по-безопасна и достъпна среда за жителите на цялата община.



При ремонтите на улиците стремежът е дейностите да се изпълняват цялостно – от кръстовище до кръстовище, вместо ресурсът да се разпределя за частични ремонти. Това ще позволи по-завършено обновяване на уличната мрежа и по-ефективно използване на публичните средства.



Сред значимите проекти е изграждането на парк „Северен“ в Казанлък. Общината разполага с проектна готовност и избран изпълнител, но към момента на изготвяне на бюджета все още няма осигурено финансиране по държавната Инвестиционна програма.



За да не бъде забавена реализацията на проекта, се предлага средствата да бъдат осигурени чрез целевата капиталова субсидия и чрез пренасочване на ресурса, предвиден за кръговото кръстовище между ул. „Ген. Столетов“ и ул. „Феликс Вожели“ („Капрони“), което отпада от инвестиционната програма.



През 2026 г. продължава работата по ключови ВиК проекти в Казанлък и населените места.



Сред тях са реконструкцията и подмяната на водопроводната мрежа в Шипка, ВиК инфраструктурата и канализацията в Крън и изграждането на канализация по ул. „Цанко Минков“ в Казанлък.￼



Проектите, представени в бюджета заедно с още инвестиции с външно финансиране, са на обща стойност 5 441 229 евро, от които 5 239 429 евро безвъзмездна финансова помощ и 201 800 евро собствен принос.￼



Тези инвестиции са важна част от последователните усилия за модернизиране на водоснабдителната и канализационната инфраструктура и за подобряване на условията за живот в населените места на общината.



Социалната политика остава важен акцент в бюджета.



Предвижда се 20% увеличение на средствата по Общинската програма за закрила на детето.



Увеличава се и подкрепата за младите семейства при раждане на дете. Размерът на еднократния ваучер се предлага да нарасне от 256 на 300 евро, или със 17%, като за тази мярка са разчетени общо 90 000 евро през годината.



Продължава подкрепата за семейства с репродуктивни проблеми, за която са предвидени 35 000 евро, както и помощта за деца с редки и тежки заболявания – 18 000 евро. За лечение и скъпоструващи операции са заложени още 16 000 евро.

С 20% се увеличават и средствата за клубовете на пенсионера и хората с увреждания.



Община Казанлък продължава политиката си за подкрепа на здравеопазването. За подпомагане на млади лекари, медицински сестри и акушерки, работещи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, са предвидени 21 000 евро.

Средствата от приватизация се насочват към капиталови трансфери за медицинско оборудване за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ и ДКЦ „Поликлиника – Казанлък“.



Общината ще осигури и допълнителен собствен ресурс за ОП „Кухня – майка“, включително Детската млечна кухня, за да бъде компенсиран недостигът, породен от нарастващите цени на хранителните продукти и непроменения държавен стандарт за издръжка на децата.



Образованието продължава да бъде най-голямото направление сред делегираните от държавата дейности. За него държавната субсидия достига 28 568 590 евро.



През годината продължава изграждането на физкултурни салони в ОУ „Мати Болгария“, ОУ „Христо Ботев“ в Енина, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Хаджидимитрово и ОУ „Антон Страшимиров“ в Казанлък, с безвъзмездна финансова помощ до 767 хил. евро за всеки от обектите.



Предвиждат се средства и за подготовка на проект за ремонт на общежитията на ПГ „Иван Хаджиенов“, както и за следващ етап от изграждането на спалния корпус на Детската академия за развитие на таланти в Розово.



За култура, почивно дело и религиозни дейности са предвидени 2 137 906 евро. Средствата обезпечават дейността на Общински театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък, ЛХМ „Чудомир“, Музея на фотографията и Общинска библиотека „Искра“.￼



Продължава финансирането на спортните бази, културния и международния календар, като субсидиите за спортните клубове се увеличават с близо 11% спрямо 2025 г.



Проектът за бюджет отчита и необходимостта от запазване на квалифицираните служители в общинската администрация и общинските структури.

След вече предвидената 5-процентна индексация на възнагражденията се предлага от 1 август 2026 г. да бъде осигурено допълнително увеличение на средствата за работна заплата с още 5%.

Целта е да бъде ограничено влиянието на инфлацията върху доходите, да се запази покупателната способност и да се гарантира устойчивото и качествено предоставяне на публичните услуги за гражданите.



С бюджетна рамка от над 73,6 млн. евро и увеличен ресурс за местните дейности, проектът поставя акцент върху последователното развитие както на Казанлък, така и на всички населени места.

Предстои обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Казанлък за 2026 година, което ще се проведе на 20.08.2026 г. от 17:00 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък.