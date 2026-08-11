Стотици почитатели изпълниха площада пред Община Стара Загора за фестивала „Август е музика“

Три поредни вечери – от 8 до 10 август – площадът пред Община Стара Загора се превърна в открита сцена за музика и танци. „Август е музика“ срещна старозагорската публика с изпълнители от България, Япония, Франция и Куба, и предложи различна програма във всяка от фестивалните вечери.

Празникът започна на 8 август с Надя Тончева и SANIX BAND и една специална музикална среща между България и Япония. На сцената бяха Надя Тончева – вокал, Павел Цонев – пиано, Юичи Ишикава – китара, Томотака Секия – бас китара, Мисато Кубо – тромпет и Емил Тасев – барабани. Джазът беше общият език, който събра колоритните музиканти, а програмата показа как артисти от две далечни култури могат да намерят общо звучене на една сцена.

Втората вечер отведе публиката във Франция с Frédéric Viale Trio. Фредерик Виал – акордеон, Тома Кордогли – бас, и Седрик Людон – барабани представиха музика, в която характерното звучене на акордеона се срещна с джаза и импровизацията. Авторските композиции на Фредерик Виал и взаимодействието между тримата музиканти дадоха изтънчен и романтичен облик на втората фестивална вечер. В нея имаше още едно специално участие. Дара Русева, Александра Русева и Биляна Карушкова – ученички от Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ – Стара Загора, които с много желание и всеотдайност съдействаха за езиковия превод в представянето на програмата и в комуникацията с френските музиканти. Отправяме специална благодарност към трите момичета, както и към директора на гимназията Теодора Николова за отзивчивостта и подкрепата.

В неделя, в заключителната вечер на фестивала, „Август е музика“ завърши с вечер, посветена на латино музиката и танците. Kalin Veliov, Ire Vazquez & LOS PAPIS донесоха кубински ритми в сърцето на Стара Загора, а публиката стана част от танцовата програма.

Мартин Велев проведе открит урок по салса, а кубинските танцьори Daymelis & Sergio и Magui and Gianlucas показаха красотата и енергията на латино танците. Поли Гърнева се включи с демонстрация на „Зумба с Поли“. Музиката постепенно излезе от сцената и превърна пространството пред Общината в голям открит дансинг.

Три вечери, три различни музикални посоки и една обща сцена в сърцето на Стара Загора – от срещата между България и Япония, през френския джаз, до ритмите на Куба.

„Август е музика“ се превърна в първия консолидиращ акцент по пътя на Стара Загора към кандидатурата за Европейска столица на културата 2032, показвайки, че културата може да свързва различни държави и поколения, да излиза извън залите и да превръща публичните пространства в места за среща и активно участие.