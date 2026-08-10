Спорт, движение и добро настроение в „Активно лято 2026“!

Днес в Спортна зала „Севтополис“ се проведе открит урок по художествена гимнастика. Участниците имаха възможност да се докоснат до красотата и грацията на този прекрасен спорт, да научат нови движения и най-вече да прекарат време в активност и добро настроение.



Събитието е организирано от Община Казанлък и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и е част от програмата „Активно лято 2026“.



Утре програмата „Активно лято 2026“ продължава с открит урок по спортни танци от 10:00 ч. в Общински детски комплекс „Иван Рилски“.



Очакваме всички желаещи да се включат! Нека заедно превърнем лятото в време за движение, спорт, нови приятелства и много усмивки!



