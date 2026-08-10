Регионални

Спорт, движение и добро настроение в „Активно лято 2026“!

Утре програмата „Активно лято 2026“ продължава с открит урок по спортни танци

Спорт, движение и добро настроение в „Активно лято 2026“!
10 авг 26 | 20:59
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Никол Симова

Днес в Спортна зала „Севтополис“ се проведе открит урок по художествена гимнастика. Участниците имаха възможност да се докоснат до красотата и грацията на този прекрасен спорт, да научат нови движения и най-вече да прекарат време в активност и добро настроение.

Събитието е организирано от Община Казанлък и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и е част от програмата „Активно лято 2026“.

Утре програмата „Активно лято 2026“ продължава с открит урок по спортни танци от 10:00 ч. в Общински детски комплекс „Иван Рилски“.

Очакваме всички желаещи да се включат! Нека заедно превърнем лятото в време за движение, спорт, нови приятелства и много усмивки!


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Автор Никол Симова
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