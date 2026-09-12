Спорт, движение и добро настроение в „Активно лято 2026“!
Утре програмата „Активно лято 2026“ продължава с открит урок по спортни танци
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Утре програмата „Активно лято 2026“ продължава с открит урок по спортни танци
Парламентът яко вдигна глобите
Делото се отнася до мрежа за трафик на хора и трафик на малолетни, като групата е действала в чужбина
Със силови мерки проблемът с ражданията сред малолетни и непълнолетни няма да се реши, смята медик
Малолетните са пропуснали да си извадят медицинско, но дядото е направил снимков материал
Те са планирали смъртоносно нападение в провинция Северен Рейн-Вестфалия
Отнели са техни вещи
Опозицията поиска и оставката на министъра на културата
В нов скандал бе намесено името на бразилския президент
Обвиняемият е бивш магистрат. Работил е като прокурор и съдия
Това съобщава Агенция "Франс прес".
Върховният съд на Австралия отмени присъдата му за сексуални посегателства над малолетни
Срещу мъжа на средна възраст, който е бивш магистрат, е повдигнато обвинение
Само ще ги мъмрят или ще ги местят при приемни семейства Държавата премахва наказанията за малолетните деца в конфликт със закона и ги заменя с възпи...
Търговци, производители и вносители на алкохолни напитки казаха "не" на продажбата на алкохол на деца. Днес стартира кампания, в която се включиха вер...
Полицаи от РУ-Кърджали са открили малолетна, обявена за общодържавно издирване, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. 13-годишната хасковлийка била намерен...
Благоевград. Все по-често невръстни крадци попадат в полицейските сводки, алармираха от ОД МВР – Благоевград. Само за ден са разобличени две 13-годиш...
Бургас. Ученичка в трети клас се е простила с девствеността си след като правила секс с момче на 11 години, алармираха от бургаската комисия за борба...
Благоевград. Глоби от 50 до 150 лева ще плащат в община Струмяни родители на деца, които крадат. В региона все по-често се ползват услугите на хлапета...
Разград. Сервитьорка от Разград плати солена глоба, тъй като сипвала алкохол на деца. Заради неспазването на закона келнерката Емине Осман ще трябв...