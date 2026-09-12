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Малолетните без наказания

Малолетните без наказания

Само ще ги мъмрят или ще ги местят при приемни семейства Държавата премахва наказанията за малолетните деца в конфликт със закона и ги заменя с възпи...

27 септември | 17:45
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