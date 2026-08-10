От 12 август (сряда) в Културно-информационния център на ул. „Искра“ № 4 можете да закупите своите билети за спектаклите на брега на язовир „Копринка“ – част от Празници в Долината на тракийските царе – Казанлък 2026.
✨ И тази година магията на музиката ще оживее край водите на язовира и ще ни подари незабравими летни вечери, в които история, култура и изкуство се срещат под открито небе.
🏺 Нека заедно продължим да споделяме незабравими моменти, посветени на богатото тракийско наследство!
👉 Пълната програма за 2026 г. можете да откриете тук:
https://www.kazanlak.bg/programa-2026
Опера под звездите, на брега на древния Севтополис!
И тази година магията на музиката ще оживее край водите на язовира
От 12 август (сряда) в Културно-информационния център на ул. „Искра“ № 4 можете да закупите своите билети за спектаклите на брега на язовир „Копринка“ – част от Празници в Долината на тракийските царе – Казанлък 2026.
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