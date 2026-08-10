Опера под звездите, на брега на древния Севтополис!

От 12 август (сряда) в Културно-информационния център на ул. „Искра“ № 4 можете да закупите своите билети за спектаклите на брега на язовир „Копринка“ – част от Празници в Долината на тракийските царе – Казанлък 2026.



✨ И тази година магията на музиката ще оживее край водите на язовира и ще ни подари незабравими летни вечери, в които история, култура и изкуство се срещат под открито небе.



🏺 Нека заедно продължим да споделяме незабравими моменти, посветени на богатото тракийско наследство!



👉 Пълната програма за 2026 г. можете да откриете тук:

https://www.kazanlak.bg/programa-2026



