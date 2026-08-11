„Дворът на розите“ – нов символ на приятелството между Казанлък и Дидимотихо

В Дидимотихо, Гърция, официално беше открито и именувано обществено пространство с името „Дворът на розите“ – символ на приятелството и партньорството между побратимените общини Казанлък и Дидимотихо.



По време на церемонията представители на двете общини символично засадиха розов храст – емблемата на Казанлък, който вече ще расте и в Дидимотихо като знак за трайното приятелство, взаимното уважение и сътрудничеството между двата града.



„Дворът на розите“ ще остане жив символ на връзката между Казанлък и Дидимотихо и на общото желание за още по-тясно сътрудничество, приятелство и добросъседство.



