Стотици почитатели изпълниха площада пред Община Стара Загора за фестивала „Август е музика“
Поредното успешно издание събра музиканти от България, Япония, Франция и Куба в три музикални вечери в Стара Загора
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Поредното успешно издание събра музиканти от България, Япония, Франция и Куба в три музикални вечери в Стара Загора
Втора част на легендарния албум от The Old Duke оживява музикалната сцена
Публиката ще чуе 9 произведения за първи път изпълнени в България
8 април 2025, вторник, 19 ч., Зала България
Музикантите са не само артисти, но и културни икони и създатели на тенденции
Отиде си на почти вековна възраст
Един различен концерт на 14 юни от 19 ч.
Какво написа Трифонов по повод раздялата с тях
Конкурсът отваря пътят за изяви на хора, желаещи да изразяват себе си
Крум Савов прикова вниманието с футболните си познания
Те са новатори в своята област, оставят отпечатък в науката и изкуството
Tой се разпространява сред музикалните промоутъри в страната
Челната петица се допълва от групата "Ийгълс"
Вижте класацията за последната година
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета
Има ясни критерии, заяви музикантът
Кабинетът осигурява за целта 4 267 000 лева
Ще могат да живеят от седмица до два месеца в друг европейски град
Хореографи, музиканти и танцьори излязоха на протест срещу дискриминацията към изкуството
Те дариха скромна сума