Какво се случи? Знакови музиканти нарекоха Дара "животно"

„Ти си абсолютно животно!“ - с този необичаен комплимент рокаджията Борислав Павлов остави DARA без готов отговор по време на кастингите на тъмно в „Гласът на България“.

Репликата дойде непосредствено след изпълнението му на „Man In The Box“ и за секунди премести вниманието от състезанието към треньорския стол на победителката в Евровизия 2026. DARA прие думите с усмивка, макар първоначално да не изглеждаше напълно сигурна дали трябва да ги възприеме като похвала. „Благодаря ти. Аз съм животно...“, отвърна певицата, преди да похвали гласа на участника.

Ситуацията бързо се превърна в една от забавните сцени във втория епизод на сезон 12. След като Борислав напусна сцената, DARA потърси обяснение от останалите треньори какъв точно смисъл трябва да вложи в определението. MEDI веднага защити нестандартния комплимент с думите, че тя умее да се трансформира за секунди. Иван Лечев отиде още по-далеч и я определи като „хеви метъл животно“, с което окончателно превърна неловкия момент в шега между четиримата.

Зад колоритната размяна на реплики стоеше и силно рок изпълнение. bTV потвърждава, че Борислав Павлов продължава напред в състезанието след представянето си с „Man In The Box“. Той избра отбора на Иван Лечев, който и през този сезон остава музикалният авторитет за участниците с по-твърдо рок звучене. Така необичайното обръщение към DARA не остана единственото, с което Борислав ще бъде запомнен от първата си поява - изпълнението му осигури място в следващия етап.

Самата DARA влиза в настоящия сезон с коренно различен статут. През май тя спечели Евровизия 2026 във Виена с „Bangaranga“ и донесе първата победа на България в историята на конкурса. Европейският съюз за радио и телевизия отчете общо 516 точки за българската песен, като DARA оглави както вота на професионалните журита, така и този на зрителите. В „Гласът на България“ тя участва като треньор за пети път и вече има две победи със свои изпълнители в предишни сезони.