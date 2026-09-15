Любо Киров призна за най-голямата си мечта

Певецът Любо Киров най-сетне открехна вратата за мислите си по една от най-важните теми в живота – родителството. На прага на своите 54 години изпълнителят на “Има ли цветя” признава, че не е от тези, които, подгонени от възрастта, бързат на всяка цена да създадат наследник.

“Детето е жив човек, божие творение! Знам по моите приятели как станаха различни хора, след като имаха деца. Това е нещо, което ,ако ми се случи, чак тогава ще го разбера”, откровен е Любо в ютюб канала “Чефо подкаст”.

За себе си вокалистът на “Те” признава, че подхожда с разум към важната стъпка, която трябва да е правилен избор, а не лекомислено решение.

“Би било много яко да ми се случи, но трябва да е вярно, не да е лъжа”, уточнява бившия съдия в “X Фактор”. Киров е категоричен, че музиката и кариерата не могат да заместят чувството да създадеш човешки живот. Точно по тази причина той зове: “Недейте да сравнявате чудото на раждането на дете с някакъв творчески продукт – скулптура, картина и т.н”.

Макар все още не е създал свое потомство, изпълнителят обича да се шегува:

“Аз нямам деца, но на моите песни са направени доста. Дал съм своя дар”, ироничен е певецът, който изпълнява немалко нежни балади и чувствени парчета.

Независимо от светлините на прожекторите гласовитият плевенчанин упорито пази личния си свят в тайна. Напоследък името му се свързва с това на значително по-младия и талантлив театрален актьор Боян Арсов, с когото на 24 май бяха уловени в Париж на емблематичния концерт на примата на българската естрада Лили Иванова в легендарната концертна зала “Олимпия”.

През 2019 година, по време на участие на Любо в предаването “Мармалад” с колежката му Мариана Попова, те изненадващо разкриват, че са били гаджета. Любовните искри пламват, докато са студенти в музикалната консерватория. Връзката им приключва бързо, но остават приятели и често са заедно на сцена.