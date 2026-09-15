Хари и Меган пак забъркаха кралска драма

Принц Хари и Меган едва започнаха новия си живот във Великобритания и вече имат първата семейна драма. Само два дни след началото на учебната година седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет са били преместени от новото си частно училище заради опасения, свързани със сигурността. Новината, първоначално разпространена от британски медии и цитирана от Франс прес, идва в особено деликатен момент - властите точно сега преразглеждат каква полицейска охрана трябва да получава завърналото се кралско семейство.

Два дни и край

Арчи и Лилибет едва успели да се запознаят с новите си съученици, когато родителите им решили, че училището трябва да бъде сменено. Според сп. „Хелоу“ проблемът не е бил нито в учителите, нито в самото учебно заведение, а в ежедневното пътуване дотам.

Разстоянието от дома на Съсекс и сериозният трафик по маршрута създавали затруднения за частния им охранителен екип. Пътуването на две кралски деца очевидно не прилича много на обичайното сутрешно оставяне пред училищния вход - маршрутите, автомобилите и възможността за реакция при инцидент са част от сметката.

„Решението децата да сменят училището беше взето след обсъждане с екипа за сигурност на семейството относно практическите аспекти на настоящата им ситуация“, заяви говорител на херцога и херцогинята на Съсекс.

От екипа им побързаха да подчертаят, че няма скандал със самото училище. Родителите оставали „изключително благодарни“ на учителите и персонала за отношението към децата и настояли решението да не се възприема като критика към учебното заведение.

Името на старото училище не се съобщава. Не се разкрива и къде точно ще учат Арчи и Лилибет оттук нататък - детайл, който семейството очевидно предпочита да остане далеч от британската таблоидна преса.

Котсуолдс - знаменитости, имения и... задръствания

След шест години в Калифорния Хари и Меган пристигнаха във Великобритания с децата си на 26 август. Семейството се установи в частен дом извън Лондон, като британските медии посочват Котсуолдс - живописния район, превърнал се през годините в магнит за богати и известни британци.

На хартия мястото изглежда идеално за Съсекс - зелени хълмове, красиви села, луксозни имоти и достатъчно разстояние от папараците в центъра на Лондон.

Оказва се обаче, че британската провинциална идилия има един доста прозаичен недостатък - трафика.

И именно логистиката между семейния дом и първоначално избраното училище според британските публикации е довела до решението Арчи и Лилибет да бъдат преместени почти веднага.

Историята естествено предизвика и подмятания в таблоидите дали маршрутът и задръстванията не е трябвало да бъдат проучени преди първия учебен ден. Page Six цитира кралски коментатори, които определят случая като пример за лошо предварително планиране. Това обаче е тяхна оценка, докато официалната версия на семейния екип остава категорично свързана със сигурността.

Старата рана на Хари отново се отвори

Историята с училището е още по-пикантна, защото сигурността от години е една от най-болезнените теми за принц Хари.

След като двамата с Меган се отказаха от ролята си на работещи членове на кралското семейство през 2020 г. и напуснаха Великобритания, те загубиха автоматичното право на постоянна полицейска охрана, финансирана от британските данъкоплатци.

Хари години наред водеше съдебна битка за начина, по който се определя защитата му при посещения във Великобритания. Той многократно твърдеше, че без достатъчно полицейска охрана не може спокойно да води съпругата и децата си в родината си.

Сега ситуацията коренно се е променила - Съсекс вече отново живеят във Великобритания, Арчи и Лилибет ходят на британско училище и ежедневното им присъствие в страната създава съвсем различен профил на риск.

Точно затова комитетът RAVEC, който определя охраната на членове на кралското семейство и други публични личности, започна ново разглеждане на случая. Хари трябва да получи пълна нова оценка на риска, а Меган също ще бъде оценена отделно - първата подобна процедура за нея след раздялата с официалните кралски задължения през 2020 г.

Завръщането, което изненада дори двореца

Самото решение на Хари и Меган да се върнат с децата си във Великобритания беше достатъчно голяма кралска сензация.

През 2020 г. двамата гръмко напуснаха официалния кралски живот, преместиха се отвъд Атлантика и впоследствие отправиха поредица от тежки обвинения към двореца - първо в интервюто при Опра Уинфри, а след това в документалната поредица на Нетфликс и мемоарите на Хари.

Шест години по-късно семейството отново е на британска земя, но това не означава завръщане към стария му статут. Хари и Меган остават неработещи членове на кралското семейство и не възстановяват официалните си дворцови задължения. Крал Чарлз Трети е потвърдил, че споразумението от времето на покойната кралица Елизабет Втора остава в сила.

Така се получава необичайната ситуация Хари да бъде син на краля, Арчи и Лилибет да са принц и принцеса, семейството да живее отново в Англия, но всекидневието му формално да остава извън кралската система.

А точно когато Съсекс се опитваше да покаже колко спокойно и пасторално започва новият им живот сред английската зеленина, само два учебни дни се оказаха достатъчни първоначалният план да бъде пренаписан.

Засега имената на училищата остават тайна, а новото място на Арчи и Лилибет се пази далеч от любопитни очи. Но едно вече е ясно - завръщането на Хари и Меган на Острова едва започна, а британската кралска хроника отново има достатъчно материал за първите страници.