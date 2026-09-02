Саня Армутлиева засили мистерията с Дара

Тишината от страна на „Вирджиния Рекърдс“ веднага породи коментари и спекулации сред почитателите на DARA. Част от тях определят липсата на реакция като изненадваща и дори непрофесионална, имайки предвид дългогодишното партньорство между певицата и компанията.

В музикалните среди вече се появяват и предположения, че отношенията между двете страни може да не са приключили в най-добър тон. Официално потвърждение за конфликт обаче няма нито от DARA, нито от Саня Армутлиева.

Моментът на раздялата също е любопитен. DARA е сред най-разпознаваемите имена на българската поп сцена, с активни участия, рекламни ангажименти и силно медийно присъствие. Именно затова решението ѝ да продължи по различен път може да има сериозно значение както за собственото ѝ развитие, така и за досегашния ѝ лейбъл.

Засега „Вирджиния Рекърдс“ запазват мълчание, а липсата на официална реакция само засилва въпросите около причините за края на едно от най-дългите и успешни партньорства в кариерата на DARA.