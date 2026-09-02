Ариана Гранде се разрева. Причината

На 1 септември Ариана Гранде завърши последната вечер от турнето си „Eternal Sunshine Tour“ в Лондон, отбелязвайки последния етап от почти тримесечното ѝ турне. То започна в Оукланд, Калифорния (САЩ) на 6 юни и премина през САЩ и Монреал (Канада), преди да завърши с 10 вечери в Лондон.

Ариана Гранде благодари на феновете за подготовката на костюмите, грима, изпращането на съобщения и създаването на уникална атмосфера на всеки един от концертите.

„Обичах всеки момент, прекаран с вас, и искам да кажа колко съм ви благодарна“, сподели тя пред хилядите си фенове.

Последното изпълнение се състоя малко след като Ариана Гранде потвърди плановете си да намали публичните си изяви. Представителят на певицата заяви, че тя желае да си вземе почивка след края на турнето и същевременно да се оттегли от музикалните си дейности, които ангажират цялото ѝ внимание и свободно време.

Решението ѝ бе продиктувано от факта, че Ариана Гранде напоследък взе да получава твърде много забележки по отношение на външния си вид и здравословното си състояние. След излизането на клипа към песента „Petal“ в края на юли, дискусиите за външния вид на 33-годишната певица продължиха да се засилват.

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След това Ариана Гранде увери, че временното оттегляне не е било импулсивно решение, а е било „тайно планирано от дълго време“.

Преди края на турнето, певицата оцени „Eternal Sunshine Tour“ като положително преживяване за себе си. В интервю през август тя каза, че сега може да се наслаждава и да присъства на сцената по-пълноценно, отколкото по време на предишното турне.

Успоредно с музиката, Ариана Гранде коригира и графика си за участия. Тя няма да участва в новата версия на мюзикъла „Неделя в парка с Джордж“ в Уест Енд, чиято премиера е планирана за следващото лято.

Публиката все още може да види Ариана Гранде на екрана в близко бъдеще. Певицата участва във „Focker-in-Law“, нов филм от поредицата „Запознай се с нашите“, с участието на Бен Стилър и Робърт Де Ниро. Премиерата на филма е планирана за 25 ноември.