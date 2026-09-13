Ариана Гранде се разрева. Причината
Премиерата на филма е планирана за 25 ноември
Следете всички новини, анализи и коментари за Сълзи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Премиерата на филма е планирана за 25 ноември
Облечена в изцяло черен тоалет, бъдещата кралица бе мълчалива и сериозна
Никой не предполагаше какво ще се случи
Предстои да се разбере причината
Те видяха свои близки
Тежкият период, през който преминава семейството, се е състоял от дни и нощи
"Знаете ли кое е бруталното - не можах да видя тялото ѝ, толкова е смазано", допълни той
Тя допълни и с виждане за това как предаването променя представата за българския мъж
Мнозина се подиграха на португалеца
„Като спра да блестя, тогава искам да ме няма”, заяви тя
Феновете му го аплодираха 7 минути
Емоционална вечер в танцовото шоу
Съпругата му се закле
Каква е причината
Това е пример за социална хемосигнализация
За последния мач на "Армията"
Владетелят е послужил за прототип на литературния герой на Брам Стокър
За халшивите драми с Барселона
Изповедта на един собственик на фирма разбуни мрежата
Официално автентичността на марката не е потвърдена