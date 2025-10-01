Разигра се страшна драма в "Игри на волята"

Драма в поредния епизод в "Игри на волята". Причината е, че Томи, който снощи се измъкна от Блатото, и бе пратен при Завоевателите, трябваше да реши кого ще изпрати на своето старо място.
Никой не предполагаше какво ще се случи.
Иво смяташе, че ще е или той, или Кристиян, който от своя страна предполагаше същото. Причината е, че не бяха от коалицията около Георги в племето.
Най-неочаквано за всички обаче Томи посочи Александра.
Не подозирах на един процент! Не подозирах, заяви през сълзи тя
Наистина се почувствах някак си все едно предадена, неоценена отново, най-вече подценена за пореден път, каза още тя
Със сигурност няма да се предам, въпреки сълзите на в очите ми, няма да се предам, твърда бе Алекс.
