Зеленски плаче върху руска водка (ВИДЕО)

"Путинка", "Медведевка" и "Елцинка" са марки руска водка, които са много популярни в Русия. Отскоро обаче по рафтовете на магазините в страната се е появил нов етикет водка - "Сълзите на Зеленски". Това се потвърждава от видео, което циркулира в социалните мрежи, пише "Нюзуик".

Официално автентичността на марката не е потвърдена.

Под заглавието и снимката на плачещия Зеленски върху бутилката на английски е изписано: "Лимитирано издание“ .

Видеото е публикувано в момент, когато Русия е на път да завладее Севердонецк. Ако окупира Северодеонецк и Лисичанск, Русия може да обяви официална победа, т.е. да постигне целта да окупира района на Донбас чак до Крим.

Russian vodka brands include Putinka, Medvedevka and Yeltsinka. Now “Zelensky’s Tears” is apparently on sale at Moscow’s supermarkets. pic.twitter.com/zqybhDsFDd